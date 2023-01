Toerist naar Thailand moet coronabewijs tonen, testen telt niet

Dat is mogelijk slecht nieuws voor een deel van de Nederlanders die het land willen bezoeken. Zij worden mogelijk geweerd, of krijgen op zijn minst weer te maken met papieren rompslomp. Voor corona bezochten jaarlijks zo’n 200.000 tot 250.000 Nederlanders het warme vakantieland.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijzigde zondag het reisadvies voor Thailand. Daarin waarschuwt de Nederlandse overheid voor de aangescherpte regels. Die houden in dat iemand minstens twee vaccinaties moet hebben gehad. Ook een brief waarin een arts verklaard dat je recent corona hebt gehad, of een verklaring van een arts die aangeeft waarom je niet bent gevaccineerd, zijn geldige bewijzen om het land te betreden.

Reizigers die alleen een transit in Thailand hebben zijn vrijgesteld van de maatregelen. De luchtvaartmaatschappijen moeten voor vertrek de eisen controleren. Ook moeten mensen die naar Thailand vliegen een mondkapje op tijdens de reis. Als iemand symptomen van corona vertoont, moet diegene op eigen kosten een test doen bij aankomst.

Chinezen

Thailand is daarmee plots vrij streng. De stappen lijken samen te vallen met de Chinese reisversoepelingen. De verwachting is dat vanaf zondag er hordes Chinezen naar Thailand afreizen als de regels in het gigantische land fors versoepeld worden. China geldt als een brandhaard van corona, en de Chinese overheid is tot overmaat van ramp gestopt met het delen van data over het aantal besmettingen en mogelijke nieuwe mutaties van het coronavirus.

Experts uit de reiswereld gaven al aan dat de verwachting was dat Chinezen vooral eerst in de regio op vakantie zouden gaan. Thailand is dan een voor de hand liggende bestemming. De Thaise overheid koos er eerder deze week echter niet voor om specifiek op de Chinezen gerichte maatregelen te nemen. Thailand wilde, zo zei de minister van Volksgezondheid, de Chinezen niet discrimineren. Het gevolg is dat nu de hele wereld wordt onderworpen aan strenge inreiseisen en dat luchtvaartmaatschappijen worden opgezadeld met de bureaucratische rompslomp.

De Europese Unie heeft lidstaten streng geadviseerd om juist wél specifiek reizigers uit China te testen voor vertrek naar de EU. Dat advies geldt vanaf dinsdag. Nederland zal daaraan voldoen via een noodverordening.