Onbekende WOII-dode krijgt naam terug dankzij nieuwe dna-techniek

Het NFI en de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) konden dankzij het dna-profiel van een neef de man identificeren. „Het is fijn dat we in zaken van onbekende doden dna van verre verwanten kunnen gebruiken. Zeker omdat er steeds minder nauwe verwanten in leven zijn”, vertelt Charissa van Kooten, dna-verwantschapsdeskundige bij het NFI.

In Nederland zijn er tussen de 5500 en 6000 onbekende doden en vermisten uit 1940-1945, vertelt identificatiespecialist Els Schiltmans van BIDKL. De instantie poogt oorlogsslachtoffers die naamloos in een graf liggen hun naam terug te geven. „In 2018 zijn wij op Nationaal Ereveld Loenen begonnen met het opgraven van onbekende doden. Sinds 2009 hebben we al vijftig daarvan geïdentificeerd, maar er liggen er nog iets meer dan honderd waarbij dat niet het geval is.”

Stukjes bot en tand

De onbekenden in Loenen zijn voornamelijk mannen die als dwangarbeider in Duitsland te werk zijn gesteld en daar zijn overleden. „Na de oorlog zijn ze naar Nederland gebracht. Maar omdat de namen vaak fonetisch waren opgeschreven kon niet altijd met zekerheid worden vastgesteld wie deze persoon was”, vertelt Schiltmans.

Van de onbekende doden werden stukjes bot en tanden afgenomen, waarna het NFI dna-profielen maakte. Dit wordt opgenomen in de dna-databank Vermiste Personen. Daarin zitten ook dna-profielen van nauwe verwanten van vermiste personen.

Spannend

In 2021 vermoedde de BIDKL wie de onbekende dode was. Ze traceerde een neef van het slachtoffer dat in 1944 in Berlijn vermist raakte. „De neef is de zoon van de zus van de vermiste man. De neef en de onbekende dode zouden daarom hetzelfde mitochondriale profiel, dna uit de moederlijke lijn, moeten hebben”, legt de specialist uit. Maar dit onderzoek liep vast. „Het resultaat was onvoldoende om uit te sluiten of om te bevestigen dat zij familie waren.”

Van Kooten en haar collega’s van het team Research van de divisie Biologische Sporen besloten gebruik te maken van een nieuwe methode, de zogeheten Kitintelligence kit. „Met deze chemicaliën en gebruik van de juiste apparatuur kunnen we kijken op veel meer plaatsen in het dna. Het was spannend of het botmateriaal van iemand die zo lang geleden is overleden nog geschikt was.” Toch kon het slachtoffer worden geïdentificeerd.

Strafzaken

Van Kooten stelt dat deze techniek ook kan worden ingezet bij verwantschapsonderzoeken in strafzaken. „Wij kunnen nu bijvoorbeeld als een spermaspoor op een plaats delict is aangetroffen dat vergelijken met de strafzakendatabase. Als daar niet een directe match maar wel een mogelijke familierelatie uitkomt, dan kunnen we dat onderzoeken. Dat kunnen we terugkoppelen aan het Openbaar Ministerie en politie.”

Volgens de BIDKL zijn de nabestaanden van het geïdentificeerde slachtoffer blij dat hun oom is geïdentificeerd. „Nu kan er bij zijn graf een nieuwe steen met naam worden geplaatst”, aldus Schiltmans.