Ongeloof om drugslab in Drents dorpje: ’Met zo’n speeltuin voor de deur verwacht je dat hier niet’

Tewerkgesteld en gesteriliseerd: Qelbinur vluchtte uit de ’hel’ van Xinjiang

De naar Nederland gevluchte Qelbinur Sidik (52) is in China gedwongen gesteriliseerd en heeft les gegeven in een heropvoedingskamp. „Die gevangenis was een hel”, aldus Qelbinur. Ik bezoek in Xinjiang de plekken waar haar trauma’s plaatsvonden.