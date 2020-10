Rutte: langere vakantie prinsessen privézaak

De premier reageerde via de Rijksvoorlichtingdienst op het nieuws dat Amalia en Alexia pas later terugvlogen. Hij zou van het langere verblijf van de zusjes op de hoogte zijn geweest.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de jongste telg Ariane keerden zaterdag al terug na nationale ophef over hun Griekse vakantie in coronatijd. De familie heeft een luxe villa ter beschikking in het Zuid-Europese land.

Eerder stelde de RVD dat er geen tickets meer waren te boeken voor het hele gezin.

Bekijk ook: Rutte neemt uitkering Oranjes onder de loep

’Heftig’

„We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons”, liet het Koningshuis eerder in een verklaring weten.