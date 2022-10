Duitse vrouw (75) opgepakt voor beramen ontvoering gezondheidsminister

In april werd bekend dat de groepering plannen had om Lauterbach te ontvoeren vanwege de coronamaatregelen van de regering. Vier mensen werden toen aangehouden. R. is de vijfde verdachte die is opgepakt in deze zaak. Ze zou betrokken zijn geweest bij de aanschaf van wapens en explosieven en de plannen van de groep coördineren. De groep zou zich „Verenigde Patriotten” noemen.

Bekijk ook: Duitse gezondheidsminister pleit voor mondkapjesplicht binnen

De vrouw wordt ervan beschuldigd lid te zijn van een extremistische groep die zich verzet tegen de Duitse democratische instituten. Deze groep zou met een langdurige landelijke stroomstoring omstandigheden hebben willen creëren die vergelijkbaar zijn met een burgeroorlog. In deze chaos zou de democratie omver moeten worden geworpen. Volgens de aanklagers was het plan om Lauterbach met geweld te ontvoeren en zijn lijfwachten indien nodig te doden.

Toen de plannen in april aan het licht kwamen, maakte Lauterbach bekend dat hij onder politiebescherming stond. In Duitsland trokken protesten tegen de coronamaatregelen soms tienduizenden demonstranten. Door de versoepelingen zijn de protesten inmiddels verstomd.