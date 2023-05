Zware regenval in uitgedroogde Zuid-Spaanse regio’s

Vooral de regio’s Murcia, Valencia en Andalusië zijn zwaar getroffen. In de stad Cartagena (Murcia) aan de Middellandse Zee stonden auto’s vrijwel tot het dak in het water.

Op sommige plekken in de regio Valencia viel in een paar dagen meer regen dan in de afgelopen zes maanden bij elkaar, aldus het nationale weerbureau. De stad Ontinyent brak het record van de meeste regenval op één dag in mei in de afgelopen honderd jaar, met tot wel 130 liter per vierkante meter.

Deze regenval kan helpen de gevolgen van de langdurige droogte, die Spanje teistert, te verminderen. Het land was op weg de droogste lente te registreren sinds het begin van de metingen in 1961. De landelijke neerslag tussen oktober 2022 en 21 mei van dit jaar was ruim een kwart lager dan het gemiddelde voor die periode.