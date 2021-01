Controle op avondklok loopt uit op achtervolging

In de nacht van vrijdag op zaterdag wilde de politie een automobilist controleren op de Landschapsbaan, maar hij scheurde ervandoor met 140 kilometer per uur. Hij werd een paar kilometer verderop, op de Langerakbaan, aangehouden. De man bleek onder invloed van drank en drugs. Hij is zijn rijbewijs kwijt en kreeg meerdere boetes opgelegd.