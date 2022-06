LIVE | Oekraïne: opnieuw Russisch schip gezonken na aanval

Het liveblog van vrijdag 17 juni vindt u hier.

Oekraïne: opnieuw Russisch schip gezonken na aanval

Een Russisch schip dat onderweg was om wapens te leveren op het strategisch gelegen Slangeneiland is vrijdag gezonken nadat het werd geraakt door Oekraïense raketten, meldt een functionaris van het Oekraïense leger.

De sleepboot, Vasili Bech genaamd, werd eerder op de dag geraakt door raketten die door Denemarken aan Oekraïne waren geleverd en raakte daarbij ernstig beschadigd. „Later op de dag is duidelijk geworden dat het schip is gezonken”, zei de militaire gouverneur Maksym Martsjenko van Odessa in een videoboodschap op Telegram. Het Duitse persbureau DPA kon de bewering van Martsjenko niet onafhankelijk bevestigen. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval.

Het schip zou onderweg zijn geweest naar Slangeneiland, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van de Oekraïense kust. Het eiland is belangrijk voor de toegang tot de Zwarte Zee. Vanaf daar kunnen Russen het scheepvaartverkeer van en naar het zuiden van Oekraïne blokkeren. Rusland kreeg het eiland aan het begin van de oorlog in handen, maar heeft het niet echt onder controle. Er wordt veel gevochten rond het eiland.

De Vasili Bech is niet het eerste Russische schip dat sinds de oorlog met Oekraïne verloren is gegaan. Eerder bevestigde Rusland al onder meer het verlies van het vlaggenschip van de Zwarte Zee-vloot, de Moskva.

Amerikaanse droneverkoop aan Oekraïne mogelijk op losse schroeven

Een plan van de Amerikaanse regering om vier grote drones aan Oekraïne te leveren die bewapend kunnen worden met raketten, staat volgens ingewijden op losse schroeven. Binnen het Pentagon zouden er zorgen zijn dat de geavanceerde apparatuur in Russische handen zou kunnen vallen.

Het gaat om vier MQ-1C Gray Eagle-drones. Het plan om die aan Oekraïne te verkopen zou eerder al zijn goedgekeurd door het Witte huis, meldde persbureau Reuters.

Een subdivisie van het Pentagon die verantwoordelijk is voor het veiligstellen van hightech technologie vreest nu echter dat de drones een veiligheidsrisico kunnen vormen als Russische troepen die in handen weten te krijgen. Met name de radar- en bewakingsapparatuur op de drones zou onder geen beding in vijandig bezit mogen komen.

Of de deal alsnog kan doorgaan, wordt momenteel besproken binnen de top van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Een betrokkene zegt echter tegen Reuters dat het nog niet duidelijk is wanneer daar een knoop over wordt doorgehakt. De drones in kwestie kosten volgens overheidsdocumenten zo’n tien miljoen dollar (ruim 9,5 miljoen euro) per stuk.

Oekraïne deed onlangs een oproep aan zijn bondgenoten om meer zwaar militair materieel te leveren voor de oorlog met Rusland. Kiev heeft naar eigen zeggen 1000 houwitsers, 300 raketlanceersystemen, 500 tanks, 2000 pantservoertuigen en 1000 drones nodig om de Russen te verslaan.

05.56 Zelenski: Oekraïne is een waardevol lid voor de EU

Het toetreden van Oekraïne tot de Europese Unie zou volgens president Volodimir Zelenski niet alleen voor Kiev, maar ook voor Brussel en de lidstaten zelf van grote waarde zijn. „Dit is de grootste bijdrage aan de toekomst van Europa in vele jaren”, zei Zelenski vrijdag in een videoboodschap.

De Europese Commissie heeft vrijdag aanbevolen dat Oekraïne en Moldavië worden aangemerkt als kandidaat-leden van de EU. Het duurt hierna nog jaren voordat beide landen daadwerkelijk lid kunnen worden. Zo moet Oekraïne nog veel doen om corruptie terug te dringen en de democratie en de rechtsstaat te versterken. Het stempel van kandidaat-lid was een vurige wens van de regering in Kiev, al helemaal sinds Rusland het land binnenviel.

Volgens Zelenski heeft de EU Oekraïne nodig om zijn macht en onafhankelijkheid te waarborgen. Ook stelt de president dat Europese integratie positieve gevolgen zal hebben voor Oekraïners. „Hoe dichter we bij andere Europese landen zijn, hoe meer kansen we zullen hebben om een modern en veilig leven voor alle Oekraïners te garanderen.”

07.25 Rusland blijft Severodonetsk aanvallen