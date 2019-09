Lamborghini van paus geveild voor 900.000 euro

Nadat de paus de bolide in november 2017 van Lamborghini kreeg, zei hij dat hij hem niet nodig had. Paus Franciscus zette zijn handtekening op de wagen, maar heeft er nooit in gereden. Hij wilde hem laten veilen en dan de opbrengst aan een goed doel schenken.

Volgens de woordvoerder van het Vaticaan gaat 200.000 euro naar de wederopbouw van kerken en scholen in Haïti. 300.000 euro gaat naar een stichting die zich inzet voor slachtoffers van prostitutie en mensenhandel. Nog eens 200.000 euro gaat naar de wederopbouw van de stad Nineve in Irak en de rest van het geld wordt verdeeld over andere goede doelen.

