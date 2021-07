LIVE | Bijna 11 miljoen mensen hebben eerste prik gehad

18.10 - Ruim 5000 vaccinatiebewijzen handmatig aangemaakt

Artsen hebben ruim 5000 mensen van wie de coronavaccinatie nog niet in de juiste systemen stond voorzien van een vaccinatiebewijs. De mogelijkheid bestaat sinds donderdag en is bedoeld als noodoplossing voor mensen die een bewijs nodig hebben maar dat niet via de reguliere route kunnen verkrijgen. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) werkt het portaal waarmee zij een bewijs voor mensen kunnen regelen „omslachtig.”

Mensen die volledig gevaccineerd zijn, kunnen via de app of website CoronaCheck een vaccinatiebewijs aanmaken. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld naar plekken waar het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te bewaren. Ook kan de app gebruikt worden voor internationale reizen omdat hij informatie aanlevert voor een Europees reiscertificaat. Daarvoor moet wel bij CoronaCheck bekend zijn wanneer mensen zijn gevaccineerd en waarmee. Meestal wordt die informatie automatisch doorgegeven, maar voor uitzonderlijke gevallen kunnen de artsen achteraf zelf nog handmatig invoeren dat hun patiënt is geprikt.

Volgens de LHV lijkt het portaal waarmee zij zo’n vaccinatiebewijs kunnen regelen goed te werken, maar is het proces wel ingewikkeld. „En het kost best wat tijd”, aldus een woordvoerster. Huisartsen vragen mensen om alleen een vaccinatiebewijs op te vragen als je ze het direct nodig hebben.

Voor mensen die door de GGD zijn ingeënt is de extra mogelijkheid van de artsen niet nodig. Hun gegevens worden vanzelf doorgegeven. Hoeveel mensen er gebruik van zouden kunnen of willen is niet bekend, maar het gaat in potentie om ruim een miljoen prikken.

17.00 - Bijna 11 miljoen mensen hebben eerste prik gehad

Het aantal Nederlanders dat is gevaccineerd tegen het coronavirus is opgelopen tot bijna 11 miljoen. De teller steeg afgelopen week van ruim 9,9 miljoen naar bijna 10,9 miljoen. Met de eerste prik hebben deze mensen in elk geval een begin van bescherming tegen het coronavirus.

Voor sommige mensen is de eerste prik ook de enige prik, omdat zij het vaccin van Janssen krijgen. Bij de drie andere vaccins (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca en Moderna) hebben mensen na een paar weken een tweede inenting nodig om weerstand tegen het coronavirus op te bouwen. Ruim 5,8 miljoen mensen hebben die tweede prik gehad, blijkt uit de vaccinatiecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen week zijn bijna 1,4 miljoen prikken gezet. Dat is iets minder dan in de weken ervoor. Het record werd in de week van 7 tot en met 13 juni gevestigd. Toen gaven de vaccineerders bijna 1,7 miljoen mensen een prik.

Het is dinsdag precies zes maanden geleden dat Nederland begon met vaccineren, als laatste land in de Europese Unie. Eind februari werd de miljoenste prik gezet en half maart werd de grens van 2 miljoen vaccinaties gepasseerd.

15.30 - ’19% van nieuwe besmettingen tijdens bezoek aan horeca’

Veel positief geteste mensen hebben het coronavirus opgelopen in een café of discotheek. Van de nieuwe gevallen waar de bron van bekend is, is bijna 19 procent besmet geraakt tijdens een bezoek aan de horeca.

Vorige week was 2,2 procent van de positieve tests te herleiden naar de horeca. Van alle mensen die sinds begin april positief testten, was de horeca in slechts 0,5 procent van de gevallen de bron.

Alleen de thuissituatie is nog vaker de „setting van besmetting” in de cijfers van het RIVM. Van de mensen die afgelopen week positief testten, is ongeveer 35 procent besmet door een gezinslid of een andere huisgenoot. Vorige week was dit ruim 50 procent.

Bijna 13 procent van de positief geteste mensen gaf aan het coronavirus te hebben opgelopen op een feest, zoals een verjaardag, een borrel of een bruiloft. Vorige week was dit iets meer dan 6 procent.

14.45 - Duitse experts: hogere vaccinatiegraad nodig tegen deltavariant

Duitsland heeft een hogere vaccinatiegraad nodig dan eerder gedacht om verspreiding van de zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus een halt toe te roepen. Gezondheidsinstituut RKI zegt dat afhankelijk van de leeftijdsgroep 85 tot 90 procent van de Duitsers volledig gevaccineerd moet zijn.

Als het lukt om die doelstelling te halen, wordt een vierde coronagolf in het najaar „onwaarschijnlijk” geacht. Voor het zover is moeten in Duitsland nog ruim 36 miljoen eerste prikken worden gezet en bijna 51 miljoen tweede vaccinaties. Het gemiddelde lag volgens Duitse media de afgelopen maand op 770.000 prikken per dag.

RKI-topman Lothar Wieler had eerder nog gezegd een vaccinatiegraad van minstens 80 procent noodzakelijk te vinden, maar die conclusie is inmiddels achterhaald. Dat komt doordat de deltavariant als besmettelijker geldt dan eerdere versies van het coronavirus.

Het RKI, de Duitse evenknie van het RIVM, schat nu dat minstens 85 procent van de Duitsers in de leeftijdsgroep tussen 12 en 59 jaar volledig ingeënt moet worden. Dat betekent in de meeste gevallen dat ze twee prikken moeten krijgen. Bij Duitsers van 60 jaar en ouder zou een vaccinatiegraad van 90 procent noodzakelijk zijn.

Het RIVM gebruikt een ander rekenmodel dan de Duitse collega’s. Het instituut gaat ervan uit dat in september 71 procent van de bevolking immuniteit heeft opgebouwd, door een vaccin, doordat deze mensen corona hebben gehad of door allebei. Het reproductiegetal blijft dan waarschijnlijk onder de 1, wat betekent dat het virus onder controle blijft. De vaccinatie is echter niet gelijkmatig verdeeld over het land, er zijn plekken waar minder mensen zich hebben laten prikken. Daar is de kans op een lokale uitbraak groter.

14.15 - Aantal besmette jongeren disco Enschede stijgt naar 189

Het aantal jongeren dat in de Enschedese nachtclub Aspen Valley, tijdens de eerste openingsavond na de lockdown, het coronavirus heeft opgelopen is verder gestegen. Er zijn inmiddels 189 besmettingen geteld, dat waren er maandag 180 en zondag nog 165.

Naar schatting waren er op zaterdagavond 26 juni zo’n 600 bezoekers in de nachtclub. „Er kunnen nog een aantal gevallen bijkomen, maar niet veel, denk ik”, zegt een woordvoerster van GGD Twente. Dat ligt volgens GGD Twente aan de incubatietijd, die vaak maximaal tien dagen is. „De stijging leek eerder al minder snel te gaan en die trend lijkt zich voort te zetten”, zegt de zegsvrouw.

12.47 - Hongarije van geel naar groen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Hongarije dinsdag aangepast van geel naar groen.

Hongarije is daarmee het vierde Europese land dat volledig groen kleurt, na eerder IJsland, Roemenië en Polen.

Toeristen die naar het land willen, moeten nog wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bekijk ze hieronder.

11.20 - Viroloog Koopmans over versoepelingen: er gaan veel dingen mis

Er gaan flink wat dingen mis met het versoepelen van de coronamaatregelen, zegt viroloog van het Erasmus MC Marion Koopmans. Er wordt niet alleen gesjoemeld met negatieve testuitslagen en QR-codes, ook houdt een deel van de mensen zich niet meer goed aan de basismaatregelen, zoals afstand houden en thuisblijven bij klachten.

Een stijging van het aantal besmettingen viel te verwachten bij het versoepelen van de maatregelen, aldus de viroloog, die ook onderzoek deed naar het begin van de virusuitbraak voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). „Maar dat het nu een stuk harder gaat dan je zou willen is helder.” Veel mensen leven de basismaatregelen netjes na en houden zich ook aan de regels van Testen voor Toegang. „Die regels moeten de buffer zijn. Maar je hoort nu overal verhalen van mensen die misbruik maken van de toegangstesten. Dat is natuurlijk gewoon heel suf.” Ook zou er meer aandacht moeten komen voor het naleven van de basismaatregelen. „Dat is niet meer voldoende in beeld.”

Er is volgens Koopmans nog steeds een „behoorlijk grote groep” mensen die nog niet zijn gevaccineerd, maar die toch flink ziek kunnen worden van een besmetting met het virus. Zij kunnen alsnog voor een toename van het aantal patiënten in de ziekenhuizen zorgen. Bovendien kunnen mensen ook na milde klachten een vorm van langdurige Covid krijgen. Koopmans: „De pandemie is echt nog niet voorbij.”

Ⓒ Xinhua / eyevine

Strengere toegangsregels zouden een oplossing kunnen zijn, zegt ze. „Je mag nu bijvoorbeeld direct na je tweede vaccinatie al op pad. Terwijl je dan nog helemaal niet goed bent beschermd. Ook moet er strakker worden toegezien op het Testen voor Toegang. Als de aantallen zo blijven stijgen vraag ik me af of echt grote bijeenkomsten, zoals festivals, deze zomer zonder verdere maatregelen wel een goed idee zijn.”

09.13 - Coronavirus zit ook Preventieakoord dwars

De voor het afgelopen jaar in het Nationaal Preventieakkoord (NPA) gestelde maatregelen om roken, overgewicht en problematisch drinken te verminderen zijn er maar voor een derde gekomen. Een deel van de deelnemers in het akkoord wijt dit aan het coronavirus, meldt het gezondheidsinstituut RIVM.

„Activiteiten konden niet doorgaan of zijn uitgesteld door bijvoorbeeld de maatregelen om contacten te beperken of doordat instanties gesloten waren. Ook hadden bijvoorbeeld de zorg, de horeca en het onderwijs vanwege corona regelmatig andere prioriteiten dan leefstijlpreventie”, aldus het RIVM.

Er waren 39 doelen gesteld voor 2020. Er zijn er dertien bereikt. Hogere accijnzen op tabak bijvoorbeeld zijn er gekomen, kinderboerderijen en speeltuinen werden echter nog niet geheel rookvrij. Minder calorieën in A-merk frisdranken werden geregeld, maar minder calorieën in bepaalde andere voedingsmiddelen nog niet.

Met het Nationaal Preventieakkoord willen alle deelnemende partijen in een aantal jaren de leefstijl van Nederlanders helpen verbeteren. De Rijksoverheid sloot het af met meer dan zeventig maatschappelijke organisaties.

08.52 - Israëlische vaccins naar Zuid-Korea na stuklopen deal Palestijnen

Israël en Zuid-Korea hebben een deal gesloten over het uitruilen van coronavaccins. De Israëlische autoriteiten leveren op korte termijn 700.000 doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin aan de Zuid-Koreanen, die later dezelfde hoeveelheid terugsturen. Zo moet worden voorkomen dat de middelen over de houdbaarheidsdatum gaan.

Israël sloot eerder dit jaar ook een vergelijkbare deal met de Palestijnse Autoriteit, maar die liep stuk. De Palestijnen vonden dat de Israëlische coronavaccins te dicht op de houdbaarheidsdatum zaten. Ze stuurden vorige maand een lading vaccins terug.

De Israëliërs gaan de Zuid-Koreanen nu coronavaccins leveren die voor het eind van de maand over de houdbaarheidsdatum gaan, schrijft nieuwssite Times of Israël. Zuid-Korea stuurt later dit jaar nog eenzelfde hoeveelheid retour. „Dit is een win-winsituatie”, glunderde premier Naftali Bennett.

07.06 - Zorgclub komt met herstelplan voor zorgprofessionals

NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, komt met een herstelplan voor verzorgenden en verpleegkundigen. De organisatie publiceert het plan in reactie op recent verschenen plannen over het opstarten van de inhaalzorg. „In die plannen lijkt men echter het belangrijkste aspect te zijn vergeten. Namelijk wie daarvoor nodig zijn: de zorgprofessionals. Het belangrijkste is dat zij nu eerst de rust en ruimte krijgen om zelf te herstellen. Pas dan kan worden begonnen met het inhalen van uitgestelde zorg”, zegt NU’91-voorzitter Stella Salden.

Het herstelplan bestaat uit zeven punten. Daarin doet NU’91 aanbevelingen in het belang van de zorgprofessionals. Voor nu zijn het mentale en fysieke herstel volgens de organisatie het belangrijkst. Daarnaast worden ook zeggenschap, erkenning en waardering benoemd.

„Deze beroepsgroep is ontzettend veerkrachtig. Zij hebben anderhalf jaar lang laten zien dat hun werk van onschatbare waarde is. Zij willen niet langer alleen worden weggezet als ’helden’, maar juist als de professionals die het zijn. Daarvoor zijn bepaalde voorwaarden noodzakelijk. De hele maatschappij ziet het belang van verpleegkundigen en verzorgenden. Het is nu aan het kabinet om daadkracht te tonen en te investeren in deze groep. Dat is geen luxe, maar noodzakelijk en van maatschappelijk belang”, aldus de voorzitter.

07.02 - ’ Gemeenten handhaven amper op maatregelen in uitgaansgelegenheden’

Gemeenten treden niet of nauwelijks op bij de handhaving van de coronamaatregelen in uitgaansgelegenheden, meldt Trouw op basis van een rondgang langs vijftien gemeenten waar veel uitgaansgelegenheden zijn. Zij zijn hier echter wel verantwoordelijk voor.

In de eerste twee weekenden dat er weer feesten konden worden gehouden, hebben de meeste gemeenten slechts een enkele officiële waarschuwing gegeven of boete uitgeschreven. Veel gemeenten zeggen er de capaciteit niet voor te hebben. Daarnaast willen sommige gemeenten horecaondernemers iets langer de tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe regels. „Zij worden natuurlijk ook met iets nieuws geconfronteerd”, stelt een woordvoerder van de gemeente Maastricht.

In horecagelegenheden geldt sinds de laatste versoepelingen geen maximum aantal bezoekers, mits er anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Als dit niet kan, moeten bezoekers met de CoronaCheck-app bij de ingang aantonen dat ze negatief getest zijn of gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Gemeenten moeten erop toezien dat deze regels nageleefd worden.

06.38 - ’Coronavaccin’ duizenden Indiërs blijkt zout water

Duizenden Indiërs zijn slachtoffer geworden van grootschalige zwendel met nep-coronavaccins, meldt CNN. In plaats van een inentingsmiddel kregen ze zout water ingespoten. Tot nu toe zijn veertien mensen gearresteerd op verdenking van bedrog, poging tot dood door schuld, criminele samenzwering en andere aanklachten, maakten de autoriteiten bekend. Ook artsen en ander medisch personeel zijn aangehouden.

In of nabij Mumbai, in de westelijke staat Maharashtra, werden volgens hoge politieambtenaar Vishal Thakur minstens twaalf valse vaccinatieacties gehouden. „Ze gebruikten zout water en injecteerden het”, aldus Thakur. Naar schatting 2500 mensen kregen een nepprik. De organisatoren brachten geld in rekening voor hun ’diensten’ en verdienden volgens Thakur zo ongeveer 28.000 dollar (23.600 euro). „We hebben artsen gearresteerd. Ze gebruikten een ziekenhuis dat valse certificaten, flesjes en spuiten produceerde.” De politieambtenaar sluit meer arrestaties niet uit.

De nep-vaccinatieacties waren volgens CNN tussen eind mei en begin juni. De autoriteiten begonnen een onderzoek nadat enkele slachtoffers, wantrouwend over de vaccinatiecertificaten die ze kregen, naar de politie waren gestapt. Een van de ’inentingsrondes’ gebeurde bij een woningbouwvereniging. „We moesten contant betalen”, zei een van de bewoners die een prik kregen. „Op dat moment begonnen we eraan te twijfelen.”

Toen de politie het onderzoek begon, ondernamen anderen zelf juridische stappen. Siddharth Chandrashekhar, een advocaat in Mumbai, spande 24 juni een rechtszaak aan. De openbaar aanklager had toen al meer dan 2000 slachtoffers bevestigd. De aantijgingen zijn „echt schokkend”, zei het Hooggerechtshof van Bombay. Dat drong er bij de staat en de lokale autoriteiten op aan actie te ondernemen „zodat onschuldige individuen in de toekomst niet worden bedrogen.”

06.30 - Risiconiveaus gaan mogelijk weer omhoog

Nu het aantal coronagevallen weer oploopt, moeten misschien ook de zogeheten risiconiveaus in Nederland worden aangescherpt. De overheid kijkt dinsdag weer naar de kaart van Nederland. De grootste brandhaarden momenteel zijn de regio’s Amsterdam-Amstelland, Twente, Groningen, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek.

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Twee cijfers bepalen het risiconiveau in een regio: het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners. Tot eind mei stonden alle 25 veiligheidsregio’s op zeer ernstig. In de loop van juni werd dat verlaagd, toen het aantal positieve tests snel daalde. Tien regio’s hebben momenteel het laagste niveau, waakzaam. Veertien regio’s staan een stapje hoger, op zorgelijk. Zuid-Holland-Zuid heeft als enige regio niveau ernstig. Geen enkele regio staat momenteel op zeer ernstig.

Amsterdam-Amstelland is één van de regio’s met de status zorgelijk. In de laatste zeven dagen zijn daar 920 mensen positief getest. Omgerekend komt dat neer op 86 nieuwe gevallen op elke 100.000 inwoners. Maar van die 86 waren 68 in de laatste vier dagen. Als die stijging dinsdag doorzet, kan het betekenen dat de regio voldoet aan de voorwaarden voor ’ernstig’, dus het derde van vier risiconiveaus.

In Twente zijn in de afgelopen week 365 inwoners positief getest, onder wie ongeveer 180 bezoekers van een discotheek in Enschede. Omgerekend zijn dat 58 nieuwe gevallen op elke 100.000 Tukkers. Het risiconiveau in Twente zou daarmee van waakzaam naar zorgelijk kunnen gaan, dus van het laagste naar het een na laagste stapje. Ook Groningen, Kennemerland en de Gooi en Vechtstreek maken misschien dat stapje omhoog.

06.09 - Patiënten met langdurige coronaklachten vragen om meer hulp

Veel Nederlanders die last hebben van langdurige klachten als gevolg van een coronabesmetting „voelen zich aan hun lot overgelaten”, stelt een groep patiënten. Ze vragen Tweede Kamerleden dinsdag in een petitie om erkenning van hun situatie, meer onderzoek en een „multidisciplinaire behandeling” van hun aandoening.

De opstellers van de oproep voelen zichzelf onderdeel van een „vergeten en groeiende groep” mensen. Ze vinden dat Nederland achterblijft in het onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandeling van langdurige Covid. De aanhoudende klachten worden ook wel PASC genoemd. Die term is bedacht door de Amerikaanse topepidemioloog Anthony Fauci en staat voor „postacute gevolgen van SARS-CoV-2-infectie.”

In de petitie wordt verder gepleit voor het inrichten van „toegankelijke centra voor onderzoek en behandeling van PASC.” Ze zien goede voorbeelden voor de aanpak in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Die hebben bijvoorbeeld „uitvoerige behandelrichtlijnen” opgesteld en tal van gespecialiseerde klinieken opgericht.

In Nederland worden „de soms ernstige klachten niet altijd serieus genomen”, stellen de patiënten. „Het ontbreekt artsen die willen helpen vaak aan tijd, informatie en middelen.” De overheid zou daarom een „coördinerende rol” moeten spelen „bij de aanpak van deze nieuwe gezondheidscrisis”, aldus de opstellers van het pleidooi. De petitie was maandag zo’n 12.000 keer ondertekend.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beschrijft dat mensen soms maanden na hun infectie nog last kunnen hebben van klachten als vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging of langdurig verlies van reukvermogen. Ook depressie of vergeetachtigheid komen voor. „Dat laatste wordt vaak ’brain fog’ genoemd”, aldus het instituut. Hoeveel mensen precies aan deze aanhoudende klachten lijden, weet het RIVM niet. Patiëntengroep Long Covid Nederland schat hun aantal op 100.000.

Het RIVM doet overigens wel onderzoek naar langdurige Covid. Ook bestaat een stichting die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid patiënten ondersteunt en adviseert. Die stichting heet C-support.