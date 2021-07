LIVE | ’Coronavaccin’ duizenden Indiërs blijkt zout water

07.06 - Zorgclub komt met herstelplan voor zorgprofessionals

NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, komt met een herstelplan voor verzorgenden en verpleegkundigen. De organisatie publiceert het plan in reactie op recent verschenen plannen over het opstarten van de inhaalzorg. „In die plannen lijkt men echter het belangrijkste aspect te zijn vergeten. Namelijk wie daarvoor nodig zijn: de zorgprofessionals. Het belangrijkste is dat zij nu eerst de rust en ruimte krijgen om zelf te herstellen. Pas dan kan worden begonnen met het inhalen van uitgestelde zorg”, zegt NU’91-voorzitter Stella Salden.

Het herstelplan bestaat uit zeven punten. Daarin doet NU’91 aanbevelingen in het belang van de zorgprofessionals. Voor nu zijn het mentale en fysieke herstel volgens de organisatie het belangrijkst. Daarnaast worden ook zeggenschap, erkenning en waardering benoemd.

„Deze beroepsgroep is ontzettend veerkrachtig. Zij hebben anderhalf jaar lang laten zien dat hun werk van onschatbare waarde is. Zij willen niet langer alleen worden weggezet als ’helden’, maar juist als de professionals die het zijn. Daarvoor zijn bepaalde voorwaarden noodzakelijk. De hele maatschappij ziet het belang van verpleegkundigen en verzorgenden. Het is nu aan het kabinet om daadkracht te tonen en te investeren in deze groep. Dat is geen luxe, maar noodzakelijk en van maatschappelijk belang”, aldus de voorzitter.

07.02 - ’ Gemeenten handhaven amper op maatregelen in uitgaansgelegenheden’

Gemeenten treden niet of nauwelijks op bij de handhaving van de coronamaatregelen in uitgaansgelegenheden, meldt Trouw op basis van een rondgang langs vijftien gemeenten waar veel uitgaansgelegenheden zijn. Zij zijn hier echter wel verantwoordelijk voor.

In de eerste twee weekenden dat er weer feesten konden worden gehouden, hebben de meeste gemeenten slechts een enkele officiële waarschuwing gegeven of boete uitgeschreven. Veel gemeenten zeggen er de capaciteit niet voor te hebben. Daarnaast willen sommige gemeenten horecaondernemers iets langer de tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe regels. „Zij worden natuurlijk ook met iets nieuws geconfronteerd”, stelt een woordvoerder van de gemeente Maastricht.

In horecagelegenheden geldt sinds de laatste versoepelingen geen maximum aantal bezoekers, mits er anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Als dit niet kan, moeten bezoekers met de CoronaCheck-app bij de ingang aantonen dat ze negatief getest zijn of gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Gemeenten moeten erop toezien dat deze regels nageleefd worden.

06.38 - ’Coronavaccin’ duizenden Indiërs blijkt zout water

Duizenden Indiërs zijn slachtoffer geworden van grootschalige zwendel met nep-coronavaccins, meldt CNN. In plaats van een inentingsmiddel kregen ze zout water ingespoten. Tot nu toe zijn veertien mensen gearresteerd op verdenking van bedrog, poging tot dood door schuld, criminele samenzwering en andere aanklachten, maakten de autoriteiten bekend. Ook artsen en ander medisch personeel zijn aangehouden.

In of nabij Mumbai, in de westelijke staat Maharashtra, werden volgens hoge politieambtenaar Vishal Thakur minstens twaalf valse vaccinatieacties gehouden. „Ze gebruikten zout water en injecteerden het”, aldus Thakur. Naar schatting 2500 mensen kregen een nepprik. De organisatoren brachten geld in rekening voor hun ’diensten’ en verdienden volgens Thakur zo ongeveer 28.000 dollar (23.600 euro). „We hebben artsen gearresteerd. Ze gebruikten een ziekenhuis dat valse certificaten, flesjes en spuiten produceerde.” De politieambtenaar sluit meer arrestaties niet uit.

De nep-vaccinatieacties waren volgens CNN tussen eind mei en begin juni. De autoriteiten begonnen een onderzoek nadat enkele slachtoffers, wantrouwend over de vaccinatiecertificaten die ze kregen, naar de politie waren gestapt. Een van de ’inentingsrondes’ gebeurde bij een woningbouwvereniging. „We moesten contant betalen”, zei een van de bewoners die een prik kregen. „Op dat moment begonnen we eraan te twijfelen.”

Toen de politie het onderzoek begon, ondernamen anderen zelf juridische stappen. Siddharth Chandrashekhar, een advocaat in Mumbai, spande 24 juni een rechtszaak aan. De openbaar aanklager had toen al meer dan 2000 slachtoffers bevestigd. De aantijgingen zijn „echt schokkend”, zei het Hooggerechtshof van Bombay. Dat drong er bij de staat en de lokale autoriteiten op aan actie te ondernemen „zodat onschuldige individuen in de toekomst niet worden bedrogen.”

06.30 - Risiconiveaus gaan mogelijk weer omhoog

Nu het aantal coronagevallen weer oploopt, moeten misschien ook de zogeheten risiconiveaus in Nederland worden aangescherpt. De overheid kijkt dinsdag weer naar de kaart van Nederland. De grootste brandhaarden momenteel zijn de regio’s Amsterdam-Amstelland, Twente, Groningen, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek.

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Twee cijfers bepalen het risiconiveau in een regio: het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners. Tot eind mei stonden alle 25 veiligheidsregio’s op zeer ernstig. In de loop van juni werd dat verlaagd, toen het aantal positieve tests snel daalde. Tien regio’s hebben momenteel het laagste niveau, waakzaam. Veertien regio’s staan een stapje hoger, op zorgelijk. Zuid-Holland-Zuid heeft als enige regio niveau ernstig. Geen enkele regio staat momenteel op zeer ernstig.

Amsterdam-Amstelland is één van de regio’s met de status zorgelijk. In de laatste zeven dagen zijn daar 920 mensen positief getest. Omgerekend komt dat neer op 86 nieuwe gevallen op elke 100.000 inwoners. Maar van die 86 waren 68 in de laatste vier dagen. Als die stijging dinsdag doorzet, kan het betekenen dat de regio voldoet aan de voorwaarden voor ’ernstig’, dus het derde van vier risiconiveaus.

In Twente zijn in de afgelopen week 365 inwoners positief getest, onder wie ongeveer 180 bezoekers van een discotheek in Enschede. Omgerekend zijn dat 58 nieuwe gevallen op elke 100.000 Tukkers. Het risiconiveau in Twente zou daarmee van waakzaam naar zorgelijk kunnen gaan, dus van het laagste naar het een na laagste stapje. Ook Groningen, Kennemerland en de Gooi en Vechtstreek maken misschien dat stapje omhoog.

06.09 - Patiënten met langdurige coronaklachten vragen om meer hulp

Veel Nederlanders die last hebben van langdurige klachten als gevolg van een coronabesmetting „voelen zich aan hun lot overgelaten”, stelt een groep patiënten. Ze vragen Tweede Kamerleden dinsdag in een petitie om erkenning van hun situatie, meer onderzoek en een „multidisciplinaire behandeling” van hun aandoening.

De opstellers van de oproep voelen zichzelf onderdeel van een „vergeten en groeiende groep” mensen. Ze vinden dat Nederland achterblijft in het onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandeling van langdurige Covid. De aanhoudende klachten worden ook wel PASC genoemd. Die term is bedacht door de Amerikaanse topepidemioloog Anthony Fauci en staat voor „postacute gevolgen van SARS-CoV-2-infectie.”

In de petitie wordt verder gepleit voor het inrichten van „toegankelijke centra voor onderzoek en behandeling van PASC.” Ze zien goede voorbeelden voor de aanpak in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Die hebben bijvoorbeeld „uitvoerige behandelrichtlijnen” opgesteld en tal van gespecialiseerde klinieken opgericht.

In Nederland worden „de soms ernstige klachten niet altijd serieus genomen”, stellen de patiënten. „Het ontbreekt artsen die willen helpen vaak aan tijd, informatie en middelen.” De overheid zou daarom een „coördinerende rol” moeten spelen „bij de aanpak van deze nieuwe gezondheidscrisis”, aldus de opstellers van het pleidooi. De petitie was maandag zo’n 12.000 keer ondertekend.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beschrijft dat mensen soms maanden na hun infectie nog last kunnen hebben van klachten als vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging of langdurig verlies van reukvermogen. Ook depressie of vergeetachtigheid komen voor. „Dat laatste wordt vaak ’brain fog’ genoemd”, aldus het instituut. Hoeveel mensen precies aan deze aanhoudende klachten lijden, weet het RIVM niet. Patiëntengroep Long Covid Nederland schat hun aantal op 100.000.

Het RIVM doet overigens wel onderzoek naar langdurige Covid. Ook bestaat een stichting die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid patiënten ondersteunt en adviseert. Die stichting heet C-support.