Dode gevonden na woningbrand Tilburg

Ⓒ Eye4images

TILBURG - In een woning in een appartementencomplex in Tilburg waar woensdag brand was uitgebroken, is een dode gevonden. De brandweer kreeg het vuur, dat rond 16.00 uur uitbrak, na iets meer dan twee uur onder controle.