Vierde aanhouding voor betrokkenheid bij moord Peter R. de Vries

Twee bronnen bevestigen de aanhouding aan De Telegraaf. Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie zegt vooralsnog geen reactie te kunnen geven. Naar verluidt wil het OM de arrestatie pas morgen bekend maken. Over zijn vermeende rol of achtergrond is niets bekend.

De 27-jarige M. werd maandagochtend als eerste opgepakt. Hij zou vorig jaar Delano G. en Kamiel E. hebben aangestuurd bij de moord op De Vries. M. zat al vast voor een schietpartij in Zeewolde in oktober vorig jaar, drie maanden na de aanslag op De Vries. Hij is net als Kamiel E. van Poolse afkomst. Zijn medeverdachten in de zaak van de schietpartij in Zeewolde zijn dat ook. Politie en OM vermoeden dat er een soort Pools moordcommando actief was dat zich zou laten hebben inhuren voor geweldsklussen. Tegen Delano G. en Kamiel E. werd eerder levenslang geëist.