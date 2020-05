Ruzie 50Plus ettert door, aangifte dreigt

Het bestuur van 50Plus eist een rectificatie van de fractievoorzitter. Er wordt zelfs een ultimatum gesteld. Als ze dat voor donderdag 7 mei 12.00 uur niet doet, gaat het bestuur ’verdere stappen zetten’, valt te lezen in een brief aan Van Brenk. „Gedacht wordt aan het doen van aangifte.”

Het gaat om uitspraken die de opvolgster van henk Krol deed bij het radioprogramma Haagse Lobby van WNL. Zo zegt Van Brenk dat het partijbestuur inmiddels demissionair is, maar nog wel bezig is ’de kas van 50Plus te plunderen’.

Dales wil dat Van Brenk met bewijs komt voor haar uitspraak, of dat ze daar publiekelijk afstand van neemt. Het is het zoveelste akkefietje bij de ouderenpartij, waar inmiddels partijleider Henk Krol is opgestapt om een nieuwe partij te beginnen. Overige fractieleden noemen hem een ’zetelrover’.

Tweede Kamerlid Corrie van Brenk. Ⓒ ANP

Ook het partijbestuur onder leiding van Dales kondigde vertrek aan, maar wacht nog op opvolging. De verhoudingen zijn inmiddels compleet verziekt.

Jan Nagel als partijvoorzitter?

De vertrekkende voorzitter Dales laat weten dat 50Plussers ’die zo goed weten hoe het moet’ nu in actie moeten komen. Hij noemt als geschikte partijvoorzitter de 80-jarige Jan Nagel, die achter de schermen juist als regisseur van de ruzies te boek staat. „Hij is geschikt en dan kan ik hier snel weg”, aldus Dales. Hij zegt niet over te willen stappen naar de nieuwe partij van Krol.