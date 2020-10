Mondkapjes voor schuilende Walibigangers

Op een video is te zien hoe in een overdekt gedeelte van het pretpark mensen dicht op elkaar staan. Anderhalve meter afstand wordt niet gehouden, zoveel is duidelijk.

De woordvoerster benadrukt dat in het hele park het zeker geen drukte van jewelste is. Net zoals alle andere attractieparken in Nederland heeft ook Walibi strikte afspraken met de gemeente over hoeveel mensen er naar binnen mogen. ,,Dat aantal is niet bereikt. Dus het beeld dat mensen dicht op elkaar staan, geldt zeker niet voor het hele park.’’

Schuilplek

De reden dat dan toch her en der dicht op elkaar stonden? Regenbuien. ,,Er kwam ineens regen, en dus zochten mensen een schuilplek. We zijn mondkapjes gaan uitdelen, om zo mensen te helpen toch de coronamaatregelen na te leven’’, vertelt de woordvoerster. Walibi heeft volgens haar een soort ‘gereedschapskist’ met coronamaatregelen klaar staan, die ingezet kunnen worden als het nodig is. ,,Daar is dit er één van.’’