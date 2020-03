Ondergrondse containers drijven ’spontaan’

Te zien op De Boers getwitterde foto is dat de belendende rijen stoeptegels zich naar boven richten en de container zich tientallen centimeters verheft.

Aan de verheffing van het gevaarte kwamen geen hogere krachten te pas, maar een stijging van de grondwaterstand, aldus de Vleutenaar. „Misschien even naar kijken voordat het echt mis gaat?”

Klachten

De klachtenafhandeling bij de gemeente Utrecht gaat via twitter normaliter over verschillende schijven, en bewoners klagen er geregeld dat ze lang op een oplossing wachten en herhaaldelijk aan de bel moeten trekken.

Toch deed De Boer zijn melding aanvankelijk niet in het openbaar maar via de app ’Slim Melden’. Daar kreeg hij als reactie ’Wij zullen uw melding niet verder in behandeling nemen’.

Volgens een gemeentewoordvoerder was dat wel gebeurd, maar ging er iets fout met het doorsturen naar de verantwoordelijke collega. „Komt inderdaad verwarrend over.”

En er wordt gewerkt aan een oplossing, aldus de woordvoerder. De drijvende ondergrondse containers worden afgesloten en er komen tijdelijk bovengrondse containers.

De Boer is tevreden. „Ik ben hartstikke blij als er hekken omheen staan. Zo’n container zal echt niet vanzelf naar beneden zakken.”