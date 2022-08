Oorlog in Oekraïne Dag 163 van de invasie LIVE | Oekraïne: 'Amnesty is medeplichtig aan het verspreiden van desinformatie'

Kopieer naar clipboard

Dmytro Kuleba Ⓒ ANP / Abaca Press

De oorlog in Oekraïne duurt nu ruim vijf maanden. De Oekraïense president Volodimir Zelenski probeert direct contact te leggen met de Chinese president Xi Jinping om hulp te krijgen bij het beëindigen van de oorlog. Verder blijkt uit een rapport van Amnesty Internationaal dat de Oekraïense gevechtstactieken eigen burgers in gevaar brengen door militaire doelen te maken van niet-militaire plaatsen, zoals woonwijken, dorpen, woningen, flatgebouwen, ziekenhuizen en scholen. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier.