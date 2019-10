Para-sprinter: ’Het werd tijd om te gaan vliegen’

Kimberly Alkemade verloor een been door een busongeluk in 1998 in Frankrijk. Ⓒ Mathilde Dusol

Nog maar een half jaar geleden liep Kimberly Alkemade tijdens haar eerste internationale wedstrijd meteen de limieten voor deelname aan het WK. De para-sprinter, als kind slachtoffer in een verkeersdrama waarbij ze een onderbeen verloor, was er zelf perplex van. „Pas later besefte ik hoe hard ik had gelopen. En dat in mijn eerste jaar als fulltime topsporter.”