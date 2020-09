Nederland wil Grieken helpen na brand vluchtelingenkamp Moria

In een reactie stelt VVD-staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) dat eerst moet worden afgewacht waar de Griekse autoriteiten nu behoefte aan hebben. „De Griekse autoriteiten werken nu met man en macht om deze chaotische situatie onder controle te krijgen en te bezien wat zij nodig hebben, ook met het oog op de recente coronabesmettingen op Lesbos”, zegt Broekers-Knol. „Ik heb mijn Griekse collega Koumoutsakos laten weten dat het Nederlandse kabinet paraat staat om Griekenland te ondersteunen. Ook via de EU zal Nederland indien gewenst bijdragen.”

Het vluchtelingenkamp is nagenoeg geheel verwoest door een brand woensdag. De ongeveer 13.000 migranten in het kamp zijn geëvacueerd.

Achter de schermen

Achter de schermen valt te horen dat er op korte termijn absoluut geen vliegtuigen met migranten van Griekenland naar Nederland mogen komen, al is het maar omdat in het kamp coronabesmettingen zijn geconstateerd. Eerder wordt gedacht aan noodhulp, waar D66-minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) dan een knoop over moet doorhakken. Opmerkelijk genoeg wordt op haar ministerie verwezen naar Broekers-Knol.

Verder valt te horen dat eerst wordt afgewacht waar de Griekse autoriteiten behoefte aan hebben. Aanvankelijk zou de Griekse minister van Migratie donderdag en vrijdag een bezoek brengen aan Nederland. Door dat bezoek gaat een streep omdat de Griekse bewindsman zijn tijd en aandacht nodig heeft voor de noodsituatie op Lesbos in kamp Moria. „Uiteraard is nu zijn volledige aandacht voor deze gebeurtenissen vereist en zal hij dus niet afreizen naar ons land”, zegt Broekers-Knol. „Ondertussen gaat onze inzet onverminderd door om eind september de eerste opvanglocatie voor minderjarige vreemdelingen van de eilanden te openen. Twee andere opvanglocaties voor deze kwetsbare groep zullen zo spoedig mogelijk volgen.”

Politieke twist

De opvang van migranten zorgt voor politieke twist. Coalitiepartijen VVD en CDA staan geregeld lijnrecht tegenover hun coalitiepartners D66 en CU. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen het ging over de opvang van jonge migranten uit Griekse vluchtelingenkampen in Nederland. VVD en CDA wilden daar niet aan. D66 en CU - gesteund door linkse oppositiepartijen - wél. Uiteindelijk kwam de coalitie tot een compromis, door voor zo’n vier miljoen euro bij te springen voor opvang op het Griekse vasteland.

Hoe hoog de spanning in de coalitie kan oplopen over het onderwerp asiel, bleek wel toen er tegen afspraken in het coalitieakkoord in toch een nieuwe pardonregeling kwam voor uitgeprocedeerde jonge asielzoekers die langere tijd in Nederland verbleven. CDA maakte toen een draai en de VVD ging door de pomp voor politiek wisselgeld.

’In ieder geval 500 kinderen’

Ook nu wordt er druk uitgeoefend om migranten naar Nederland te laten komen. PvdA-leider Asscher wil dat het kabinet ’in ieder geval 500 kinderen een veilig huis in Nederland biedt’. Ook coalitiepartij CU komt met het bekende standpunt dat Nederlander ’meer moet doen’. „Wanneer beseffen de EU-landen dat de huidige situatie immoreel, onverantwoord en onacceptabel is? De Europese Unie, inclusief Nederland, moet nu echt haar verantwoordelijkheid nemen”, zegt CU-Kamerlid Voordewind. „Ik heb de staatssecretaris opgeroepen om de eerste groep van 50 kinderen, die we al zouden opvangen, nu versneld onder te brengen in Athene. Die kinderen moeten daar weg. We kunnen niet langer wachten!”

D66-Kamerlid Groothuizen verwacht dat het kabinet ingrijpt. „D66 roept kabinet op om te kijken hoe we in deze noodsituatie kunnen helpen, zodat mensen zo snel mogelijk veilig worden opgevangen.” De VVD en het CDA wilden woensdagmorgen eerst weten wat de staatssecretaris zo gaan doen om hulp te verlenen.

In sommige Griekse media wordt beweerd dat branden zijn aangestoken door vluchtelingen die het niet eens zijn met de coronamaatregelen die in het kamp van kracht waren.