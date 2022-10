Vijlbrief: tempo huizen versterken Groningen moet omhoog

Vijlbrief (D66) zegt wel ’iets milder’ te zijn geworden over het tempo waarin de versterkingsoperatie vorm krijgt. „Van veel bewoners heb ik gehoord: tempo is belangrijk, maar we willen vooral dat het goed gaat gebeuren.” Desalniettemin wil hij meer vaart. „Ik heb namelijk geen enkele neiging om de planning aan te passen.”

Woensdag werd teruggeblikt op zijn eerdere tijd bij het ministerie van Economische Zaken, waar hij als directeur-generaal Energie (2010 en 2011) een sleutelrol speelde in de gasbesluitvorming. Vijlbrief verklaarde dat het woord ’veiligheid’ in die periode nooit besproken werd omdat het simpelweg ’geen issue’ was: er was slechts oog voor de gasbaten en de winning. Achteraf bezien stelt hij vast dat het ’geen roversnest’ was: met de opbrengsten werden ’goede dingen voor de verzorgingsstaat’ gedaan.

Vijlbrief – die meerdere dagen per maand in Groningen werkt en dan met bewoners spreekt – herhaalde zijn eerdere standpunt dat het zijn intentie is om het Groningenveld in 2023 of 2024 definitief te sluiten. Het veld staat nu al op een ’waakvlam’ en de gasbergingen zijn voller dan vorig jaar. Maar, herhaalde Vijlbrief, als de veiligheid van Nederland of omliggende landen in het geding komt omdat bijvoorbeeld huizen niet meer kunnen worden verwarmd of ziekenhuizen stil vallen, kan hier in het ’uiterste geval’ een uitzondering op worden gemaakt. „Gaswinning is niet veilig.”

Huilen

De staatssecretaris zegt dat ’de zwaarte en diepgang van het dossier groter zijn dan ik dacht’. Hij refereert aan een gesprek dat hij onlangs bijwoonde tussen aardbevingscoaches met een Groningse. „Dat was een volwassen vrouw. Ze heeft in dat gesprek drie kwartier tegenover ons zitten huilen”, aldus Vijlbrief. Hij ervaart in de provincie ’diep, diep’ wantrouwen. „Wat er zo zwaar aan is: mensen zijn vooral verdrietig over hoe ze door de overheid worden behandeld. En dat ben ik. Ik ben die overheid.” Het belangrijkste toekomstperspectief noemde hij dan ook het „herstellen van vertrouwen in het landsbestuur.”

Ook toonde hij zich ’razend’ over de houding van de NAM, die met het ministerie in de clinch ligt over het betalen van facturen voor aardbevingen. Als je schade maakt, betaal je daarvoor, vindt Vijlbrief. Wel is hij bereid om binnenkort om tafel te gaan zitten om te kijken of impasses -zonder de rechter- kunnen worden doorbroken.

Eerder op de woensdag was ook oud-minister van Economische Zaken Stef Blok gehoord. De VVD’er, die van mei 2021 tot januari 2022 aan het roer zat, kreeg eerder een nota met een waarschuwing te zien waarin stond dat een subsidieregeling voor verduurzaming veel te weinig geld bevatte. Waarvoor werd gewaarschuwd gebeurde: veel Groningers stonden in januari in de kou en grepen mis. Toch voelde Blok zich niet verantwoordelijk voor de blunder omdat het volgens hem bij een ander departement belegd was. „De Groninger heeft hier niets aan, en het is niet om af te schuiven, maar het viel niet primair onder mij. Maar ik vond de beelden schrijnend. Heel vervelend, die mensen die voor niets in de rij stonden.”

Later is het budget (met 250 miljoen euro) overigens wel verhoogd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en heeft Bloks opvolger Vijlbrief excuses gemaakt.