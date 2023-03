Erdogan geeft officieel opdracht voor verkiezingen op 14 mei

De verkiezingen gelden als een van de grootste uitdagingen voor Erdogan sinds hij twintig jaar geleden aan de macht kwam. Ze bepalen hoe de economie zich verder zal ontwikkelen, in een periode waarin de inflatie nog altijd torenhoog is, en wat voor rol Turkije zal spelen in conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten. De uitslag wordt nu al door veel mensen gezien als de belangrijkste in de geschiedenis van de republiek.

Oppositie

De zes grootste oppositiepartijen hebben zich achter een enkele kandidaat verenigd in de hoop Erdogan en zijn partij te verslaan. Het gaat om Kemal Kilicdaroglu, leider van de Republikeinse Volkspartij (CHP). De oppositie belooft bij het winnen van de verkiezingen veel beslissingen van Erdogan terug te draaien op het gebied van economie, mensenrechten en buitenlandse zaken.

De verkiezingen zouden aanvankelijk op 18 juni plaatsvinden. Onder meer de hadj en schoolvakanties zijn als redenen genoemd voor de vervroegde stembusgang. Nadat het zuiden van Turkije een maand geleden werd getroffen door verwoestende aardbevingen, werd gespeculeerd over een eventueel uitstel van de verkiezingen. Door de bevingen zijn in Turkije meer dan 46.000 doden gevallen en 4 miljoen mensen ontheemd geraakt.