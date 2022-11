Ongemak en woede om vertrek Helder uit sportdebat naar Qatar

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het vertrek van sportminister Conny Helder naar Qatar leidde maandagavond laat tot grote irritatie en ongemak in de Tweede Kamer. Terwijl ze bezig was aan de beantwoording van de vragen over het ijsstadion Thialf, gaf de bewindsvrouw aan nog vier minuten te hebben omdat het vliegtuig anders te laat zou vertrekken. De Kamer was toen al zes uur bezig met de sportbegroting en moest nog beginnen aan de tweede termijn.