’MH17-hoofdverdachte wist urenlang niet van neerhalen Boeing’

Demonstranten bij het Jusitieel Complex Schiphol, waar de rechtszaak over het neerhalen van vlucht MH17 plaatsvindt. Ⓒ ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Donetsk - Een van de hoofdverdachten in het MH17-proces was urenlang niet op de hoogte van het feit dat de separatisten in Oost-Oekraïne een Boeing hadden neergehaald. Dat meldt Nieuwsuur, dat afgeluisterde telefoongesprekken van één van de hoofdverdachten in het onderzoek, Sergej Doebinski, in handen heeft.