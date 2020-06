Storing testapparaat lab Lelystad: ten onrechte corona vastgesteld

De betreffende mensen zijn hierover inmiddels op de hoogte gesteld, zegt de GGD.

Ook elders blijken de testapparaten niet altijd betrouwbaar. Zo meldde De Telegraaf eerder dat een deel van de positieve uitslagen van in Dordrecht afgenomen Covid-19-testen niet klopten wegens haperende apparatuur in een laboratorium.

Sinds iedereen met klachten zich op corona kan laten testen, is Dordrecht een van de vier steden in Zuid-Holland met opvallend veel positief geteste personen. Artsen trokken onlangs aan de bel omdat zij ernstige twijfels hadden over de juistheid van de vele positieve testuitslagen afkomstig van een niet-getraceerde bron.