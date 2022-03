Russische opmars stokt, Kiev lanceert ’radicaal’ tegenoffensief

Buitenland

LIVE | Polen roept op tot vredesmissie in Oekraïne

Op dag 19 van de Russische invasie in Oekraïne worden er opnieuw gesprekken gehouden tussen Oekraïense en Russische delegaties om verder te onderhandelen over de beëindiging van de oorlog. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei maandagavond in zijn dagelijkse videoboodschap dat de onderhande...