Amsterdamse vuilverbrander AEB verkocht aan Rotterdamse AVR

Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt. De aankondiging volgt een dag na de presentatie van het eindrapport van de enquêtecommissie AEB, die onderzoek deed naar het fiasco rond de gammele ovens die in juli 2019 stilvielen en waardoor het vuilnis in Amsterdam en de rest van Nederland ophoopte.

De gemeente schrijft dat AVR over ’veel ervaring beschikt in de Nederlandse markt en een uitstekende reputatie heeft op het gebied van verduurzaming en de opvang van CO2.

En daar schortte het de afgelopen jaren aan, constateerde de enquêtecommissie. AEB had zijn zaakjes niet op orde. Maar ook bij de gemeente, die honderd procent van de aandelen bezit, was het een rommeltje vanwege een ’gebrek aan inhoudelijke kennis’.

Duurzaamheidstransitie

Zo werden er conflicterende opdrachten op de afvalverwerker afgevuurd. Er moest winst worden gemaakt en tegelijk een peperdure duurzaamheidstransitie worden ondergaan. Bovendien had de gemeente als doel om meer te recyclen, waardoor er juist minder afval kon worden verbrand om bijvoorbeeld energie op te wekken. Hierdoor moest er weer afval worden geïmporteerd.

Al heeft het afvalavontuur de gemeente uiteindelijk geen windeieren gelegd. Van de 450 miljoen euro blijft er onder aan de streep, na aflossing van schulden, ongeveer 60 miljoen euro over. De centen gaan richting de gemeenteschatkist.

De enquêtecommissie stelde dinsdag dat de gemeente sinds 1993 daarnaast 28 miljoen euro aan de afvalverwerker zou hebben verdiend doordat er hoge rentes werden gerekend voor bedrijfsleningen.

Wethouder Victor Everhardt (Financiën) is blij met de deal. „Met AVR krijgt AEB een kapitaalkrachtige nieuwe aandeelhouder en kan er verder worden gebouwd aan versterking en verduurzaming van de onderneming. Ik vertrouw erop dat AEB met deze koper een gezonde en stabiele toekomst tegemoet gaat, met zorg voor de medewerkers.”

’Geen gedwongen ontslagen’

Volgens de gemeente zullen er de komende twee jaar bij het bedrijf geen gedwongen ontslagen vallen. Door de deal komt het afvalbedrijf formeel in Chinese handen. De verkoop is gesloten met Harbour B.V., dat onderdeel is van het in Hongkong gevestigde Chinese concern Cheung Kong Infrastructure, dat eerder AVR overnam voor ruim 943 miljoen euro.

Een gespecialiseerd screeningsteam heeft onderzoek gedaan naar de gehele groep, stelt een woordvoerder van de gemeente. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de koper geen betrouwbare en integere partij is. Het bedrijf heeft ’volledig meegewerkt aan het onderzoek en inzage gegeven in de financiële cijfers’.

Toezichthouder ACM moet nog wel groen licht geven; naar verwachting gebeurt dit in de loop van 2022. Overigens heeft de gemeente zich juridisch laten adviseren door het advocatenkantoor Pels Rijcken. In de gemeenteraad klinkt gemor over deze samenwerking na mediaberichten over een verziekte werksfeer binnen het kantoor.