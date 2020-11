Dief loert op schuurtjes tijdens lockdown: ’Vaak dramatisch slecht beveiligd’

Slechts dertig procent van de schuurtjes en tuinhuisjes is met een slot beveiligd dat een keurmerk heeft. Ⓒ Eigen foto

Amersfoort - Inbrekers hebben het meer dan ooit voorzien op spullen die in schuurtjes, garages, tuinhuisjes en kelderboxen staan opgeslagen. Omdat veel meer mensen tijdens de coronacrisis thuiswerken, en dus overdag aanwezig zijn, is de focus van criminelen nu gericht op plekken waarop het toezicht veel minder is.