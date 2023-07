Cocaïne gevonden in het Witte Huis, Biden wil weten hoe dat kon

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Joe Biden vindt het „heel belangrijk” om te achterhalen hoe het mogelijk is dat in het Witte Huis cocaïne werd gevonden. De drugs werden zondag aangetroffen door de Secret Service, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de president. Volgens bronnen zaten ze in een kluisje waar bezoekers hun elektronica moeten achterlaten.