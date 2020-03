Alberto Stegeman beboet voor plaatsing nepbom

Programmamaker Alberto Stegeman komt aan bij de rechtbank in Zutphen. Ⓒ ANP

ZUTPHEN - Voor het achterlaten van een attachékoffertje met verdachte inhoud op een kazerne in ’t Harde heeft programmamaker Alberto Stegeman een boete van 2000 euro opgelegd gekregen. Volgens de rechtbank in Zutphen heeft Stegeman weliswaar vanuit een journalistiek oogpunt gehandeld, maar had hij kunnen weten dat anderen in de spullen een nepbom konden zien.