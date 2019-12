Doden en honderden mensen vergiftigd na drinken kokosnootwijn in Filipijnen

De slachtoffers waren aanwezig bij evenementen in het dorp Rizal, dat ten zuidwesten van de hoofdstad Manilla ligt. Ze klaagden over maagpijn na het drinken van de wijn, die lokaal bekendstaat als Lambanog. Negen slachtoffers verkeren in kritieke toestand, zei een woordvoerder van het ziekenhuis in Manilla.

De lokale overheid heeft direct een verbod uitgevaardigd op de verkoop van de drank, die tijdens de kerstvakantie erg in trek is. De wijn wordt vaak illegaal gebrouwen.