Inbrekers loeren dit weekend op verlaten woningen van feestvierders

De afgelopen weken nam het aantal inbraken in vergelijking met dezelfde periode in 2021 al met 65 procent toe na de versoepelingen tijdens de coronapandemie. En als straks veel feestvierders van huis zijn, zal het aantal insluipingen en diefstallen uit woningen verder toenemen.

Lockdownperiodes

Dat voorspelt de InbraakMonitor van verzekeraar Interpolis. „Tijdens de lockdownperiodes in 2020 en 2021 bleven veel mensen thuis en was er een duidelijke afname te zien van het aantal inbraken in Nederland. In 2021 lag het aantal inbraken 40 procent lager dan in 2019. Maar na iedere versoepeling van de maatregelen zien we het aantal inbraken weer toenemen”, legt woordvoerder Mireille van den Boom uit.

Ook Sybren van der Velden, landelijk projectleider Woninginbraak van de Nationale Politie, ziet een stijging. „In bijvoorbeeld week 7 zagen we dit jaar 485 inbraken tegenover 374 in 2021. Maar dat is ook logisch omdat we vorig jaar te maken hadden met een avondklok en nu met versoepelingen. Maar we zitten nog altijd fors lager dan de 831 inbraken van voor corona.”