Spectaculaire beelden van meteoor in Noorwegen

Opnames van onder meer bewakingscamera’s lieten zeer krachtige lichtflitsen zien, gevolgd door harde klappen. De politie ontving talloze meldingen van verontruste burgers maar geen melding van verwondingen of schade.

Een meteoor is een stuk rots dat bij binnenkomst in de dampkring zeer snel verbrand en sterk oplicht. Meteoriet worden de stukken meteoor genoemd die niet zijn opgebrand en op aarde worden teruggevonden.

Volgens het Noorse Meteoor Netwerk was de vuurbal van de meteoor te zien gedurende vijf seconden na binnenkomst zo rond een uur ’s nachts lokale tijd. Het netwerk schat dat de meteoor bij binnenkomst een snelheid had van 16,3 kilometer per seconde wat neerkomt op 58.680 kilometer per uur.

Trillen

De Noorse sterrenkundige Vegard Rekaa zei tegen de Britse BBC dat zijn vrouw - die wakker was op dat moment - iets kon horen trillen vlak voordat een explosie plaatsvond waarvan zij dacht dat die veroorzaakt moest zijn doordat iets zwaars in de nabijheid van hun huis was neergekomen.

Rekaa heeft inmiddels „fantastische video’s” gezien van de meteoor, iets dat maar zelden wordt vastgelegd in Noorwegen of in andere delen van de wereld. Volgens de eerste aanwijzingen moet de meteoor zijn neergekomen in een bosrijk gebied genaamd Finnemarka, op zo’n 60 kilometer ten westen van Oslo.

Kampeerders

Een groep kampeerders daar maakten gewag van een „grote explosie vlak boven hun hoofden”. Analyse van de beelden doet experts vermoeden dat de meteoor tenminste tien kilo zwaar was. Dat is op zich niet groot, maar wat wel uitzonderlijk is, is dat die door zoveel mensen is gezien en gehoord.

In 2013 deed zich een soortgelijke situatie voor toen een meteoor in het Oeral-gebergte in Rusland neerkwam en daar grote schade aanrichtte.