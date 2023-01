Recordhoeveelheid cocaïne onderschept in 2022 in Antwerpse haven

De vangst is ruim dubbel zo groot als die in Rotterdam afgelopen jaar. De Nederlandse havenstad zag de in beslag genomen hoeveelheid juist afnemen na recordjaar 2021. Maar samengenomen onderschepten Rotterdam en Antwerpen nooit eerder zoveel cocaïne in één jaar.

De beide havensteden zijn belangrijke knooppunten van de internationale cokehandel. Drugs uit Zuid-Amerika komen er aan op weg naar Europese klanten. Antwerpen vreest dat drugsbendes hun aandacht van Rotterdam naar de Belgische havenstad verleggen. De Scheldestad kampt al maanden met een drugsoorlog. Die kostte maandag een 11-jarig meisje in het Antwerpse stadsdeel Merksem het leven.

Van het „absolute recordjaar” voor cocaïnevangsten „moet ieder van ons slikken”, zegt de Belgische minister van Financiën Vincent Van Peteghem. De strijd tegen de drugscriminaliteit „gaat om de veiligheid in onze straten en om schade aan onze economie, ondernemingen, instellingen en families.” Van Peteghem sprak samen met de Nederlandse staatssecretaris Aukje de Vries (Douane) bij de bekendmaking van de jaarcijfers in Beveren, bij Antwerpen.

De Nederlandse en de Belgische douane zeggen nog nauwer samen te gaan optrekken dan ze al deden. Ze kunnen hun voordeel doen met elkaars inzichten en vondsten. Van Peteghem kondigde aan extra containerscanners te kopen en nog eens 108 douaniers in Antwerpen te willen stationeren. Nederland zet volgens De Vries in op kunstmatige intelligentie, chemische opsporing, het volgen van containers en het opwerpen van technische barrières voor smokkelaars.

„We staan hier niet als concurrenten, maar als partners in een dagelijkse strijd”, stelt Van Peteghem, zinspelend op de rivaliteit die er vanouds ook vaak was tussen Antwerpen en Rotterdam. „Elke verdachte beweging die in Rotterdam wordt gesignaleerd of nieuwe vorm van verstoptechniek die in Antwerpen wordt ontdekt, kan beide havens vooruithelpen.”