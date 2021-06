Dodental instorting flat Florida opgelopen naar 16, nog 147 mensen vermist

Vooralsnog is niemand levend onder het puin gehaald, maar er is nog enige hoop. Reddingswerkers hebben wel openingen gevonden, gevormd onder ingestorte balkons. Sommige van deze openingen zijn groot genoeg om doorheen te kruipen, maar hier zijn nog geen overlevenden in gevonden.

De burgemeester van Surfside, Charles Burkett, heeft in een interview beloofd dat de reddingsteams niemand achter zullen laten. „We zijn nog niet bij de bodem. We weten niet wat daar is. We gaan niet raden en geen leven-of-doodbesluit nemen door zomaar te stoppen met zoeken naar mensen die nog in leven kunnen zijn onder het puin.” Het puin slinkt volgens hem elke dag fors. Ook zijn twee gespecialiseerde teams met honden actief.

Terwijl de hulpdiensten doorwerken, is op beelden van lokale media te zien hoe afvalwagens brokstukken weghalen van de locatie. Lokale autoriteiten maken zich momenteel zorgen over puin dat van het nog staande deel van het gebouw afvalt.

Bekijk ook: Reddingswerk bij puinhopen Miami nog steeds bezig

Bekijk ook: Drie dagen na instorten flatgebouw Miami wachten nog honderden mensen op nieuws van geliefden

Veertig jaar oud

President Joe Biden bezoekt de rampplek donderdag met zijn vrouw Jill. „Het is een onvoorstelbaar moeilijke tijd voor de families die deze tragedie te verduren hebben”, zei Biden eerder.

De oorzaak van de instorting van het Champlain Towers South-complex is nog niet duidelijk. Wel waarschuwde een ingenieur drie jaar geleden al voor grote structurele schade aan het gebouw van twaalf verdiepingen. De vereniging van eigenaren waarschuwde in april dat de schade in de parkeergarage erger was geworden en maakte ook melding van schade aan het dak. Er zouden binnenkort werkzaamheden beginnen aan het complex van veertig jaar oud.