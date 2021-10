Premium Het beste van De Telegraaf

Chinese schendingen luchtruim breken dagelijks records Bezorgde Nederlanders in Taiwan: ’Heeft Den Haag een evacuatieplan?’

De Nederlanders Michel Wouters (L) en Keesjan Engelen (R) hebben de Chinese militaire vliegtuigen niet gezien, die vliegen niet over het eiland zelf. Taiwan zelf houdt oefeningen met helikopters en vliegtuigen voor de vliegshow die op 10 oktober tijdens een nationale feestdag zal worden gehouden. Ⓒ ANP/HH, EPA, Eigen foto's

Peking - Terwijl de spanningen in en rond Taiwan oplopen door de Chinese provocaties, is de Nederlandse gemeenschap ter plekke vooralsnog niet in paniek. Al vragen bezorgde Nederlanders zich wel af of er plannen klaar liggen voor een eventuele evacuatie, mocht Peking het eiland militair aanvallen. Michel Wouters: „Stel dat het gebeurt, staat Den Haag dan voor ons klaar?”