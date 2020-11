Filipijn (48) neemt meisje (13) als vijfde vrouw: ’Ze zal voor mijn kinderen zorgen’

De man komt uit de provincie Mindanao, waar veel moslims wonen. Hij heeft kinderen rond de leeftijd van zijn kersverse ’vrouw’, weet The Daily Mail. Naar verluidt zei het meisje dat ze niet bang is ’omdat hij aardig voor mij is’. „Ik ben nog aan het leren hoe ik moet koken, omdat ik daar nu niet goed in ben. Ik wil mijn man gelukkig maken.”

De bruidegom, een boer, heeft een apart huisje voor het meisje gebouwd. Hij belooft geen kinderen met haar te hebben tot ze in ieder geval twintig jaar is. „Ik zal haar school betalen omdat ik wil dat ze onderwijs krijgt tot de tijd rijp is voor kinderen.”

Uithuwelijken

De Filipijnen staan volgens Unicef in de top twintig van landen met kindhuwelijken. 15 procent van de meisjes in het land is voor hun 18e getrouwd. 2 procent zelfs voordat ze nog maar 15 jaar zijn.