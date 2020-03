Minister Bruins werkt na flauwte een paar dagen vanuit huis

Bruins werkt door, maar doet dat op advies van de dokter de komende dagen vanuit huis zodat hij iets beter zijn rust kan pakken, laat een woordvoerder van de minister weten. Hij zal telefonisch contact houden met zijn collega-ministers.

De minister werd woensdagavond even onwel tijdens het corona-debat in de Tweede Kamer, en viel achter zijn spreekgestoelte om. Hij kon vervolgens op eigen kracht de zaal verlaten, maar keerde niet meer terug voor de rest van het debat. Bruins liet weten dat hij last had van een ’flauwte door oververmoeidheid’ en naar huis ging om uit te rusten. Van daaruit blijft hij de komende dagen dus verder werken.

De bewindsman coördineert de strijd tegen het virus en heeft er lange dagen opzitten.