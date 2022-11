Parkeren in Amsterdam weer duurder: ’Geen ruimte voor nog meer auto’s in de stad’

Wethouder Melanie van der Horst (D66) maakt donderdag de plannen bekend. Niet alleen gaan automobilisten meer betalen om te parkeren, ze zullen dat ook in meer wijken doen en in uren die nu nog gratis zijn.

„Geparkeerde auto’s nemen veel ruimte in de openbare ruimte in beslag, terwijl we steeds minder plek hebben omdat de stad groeit en drukker wordt. Daarom vragen we de autogebruiker ook om een extra bijdrage aan het onderhoud van de stad”, zegt de wethouder. Naar verwachting leveren de verhoogde tarieven 35,7 miljoen euro per jaar op.

In stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost wordt betaald parkeren fors uitgebreid. Op enkele buurten na betaal je straks overal. Blauwe zones verdwijnen. Er geldt straks het laagste tarief: 1,60 euro per uur. Bewoners krijgen recht op twee parkeervergunningen per adres.

Ontmoediging

Volgens de gemeente is parkeerdruk in de genoemde stadsdelen erg hoog. In sommige straten lijken de vakken permanent bezet. Dat leidt tot allerlei overlast, zoals foutparkeren en ook brandweerwagens die er nauwelijks doorheen kunnen. Door alle nieuwbouw vreest de gemeente een niet te handhaven drukte als parkeren gratis blijft. Ook wil de wethouder zo ’langparkeerders’ aanpakken, die er bijvoorbeeld hun auto achterlaten terwijl zij op vliegvakantie zijn.

De parkeertarieven in de stad stijgen met 20 tot 50 cent per uur. Daardoor betaal je straks in Bos en Lommer en de Oosterparkbuurt niet langer 4,50 euro per uur, maar 5 euro. In bijvoorbeeld Oud-West en De Pijp gaat het van 6 euro naar 6,50 euro. Alleen het hoogste tarief van 7,50 blijft hetzelfde als nu.

Binnen de ring zijn er straks nog maar twee tarieven voor een parkeervergunning. In het centrum is dat 300 euro per zes maanden, daaromheen 177 euro. Voor veel Amsterdammers in West, Zuid en Oost een stijging van 70 euro per jaar.

Parkeren wordt niet alleen duurder, automobilisten moeten ook langer betalen. In het centrum namelijk 24 uur per dag. Het idee is om zo de parkeerdruk door toeristen tegen te gaan, vooral degenen die ’s nachts gratis overnachten in hun auto. In verschillende andere wijken waar je tot nu toe tot negen uur ’s avonds moest betalen, wordt dat middernacht.

Het Planbureau voor de Leefomgeving liet zeer recent weten dat de auto voor veel Nederlanders essentieel blijft om voorzieningen te bereiken. De vraag is of verdere ontmoediging van autobezit wel raadzaam is. „Voor mensen die afhankelijk zijn van een auto, omdat ze bijvoorbeeld slecht ter been zijn, hebben we speciale parkeervergunningen”, reageert Van der Horst. „Het is voor iedereen die afhankelijk is van een auto ook belangrijk dat parkeerplekken bereikbaar blijven, daarom nemen we maatregelen om de parkeerdruk te verminderen.” De wethouder wil tegelijkertijd investeren in openbaar vervoer. „De stad groeit en wordt steeds drukker en we moeten die groei opvangen met het ov, omdat we gewoonweg geen ruimte hebben voor meer auto’s in de openbare ruimte.”

Vanaf komende zomer rolt de gemeente de nieuwe tarieven uit. Het uitbreiden van betaald parkeren in Nieuw-West en Zuidoost gebeurt in fases en moet eind 2024 voltooid zijn.

De plannen gaan nu naar de stadsdelen waar bewoners kunnen inspreken. „Daar kijken we serieus naar”, belooft Van der Horst. „Alle reacties worden beantwoord en het voorstel kan op onderdelen worden aangepast. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om hierover te beslissen.”

Stadsdeel Noord komt niet voor in de nieuwe plannen. Daar zijn nog veel buurten waar parkeren gratis is. Bewoners kunnen niet opgelucht ademhalen, want voor Noord komt een apart voorstel.