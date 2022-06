Den Haag weert filialen van flitsbezorgers uit winkelstraten

„De flitsbezorgers zijn innovatieve ondernemers die voorzien in een behoefte. Maar door nieuwe vestigingen van deze bedrijven in de Haagse hoofdwinkelstructuur te verbieden en de bijbehorende vijftig bestemmingsplannen aan te passen heeft de gemeente meer grip op de locaties van toekomstige vestigingen. Zo zorgen we dat het fijn wonen blijft in Den Haag”, zegt wethouder Anne Mulder (Stadsontwikkeling). In Amsterdam is hetzelfde beleid in de maak.

In de huidige bestemmingsplannen was de vestiging van flitsbezorgers in winkelgebieden en woonstraten een ’grijs gebied’. Door specifiek te benoemen dat flitsbezorgers niet welkom zijn in winkelgebieden en woonstraten worden nieuwe aanbieders/vestigingen van supersnelle boodschappendiensten geweerd. Het nieuwe beleid geldt echter niet voor bestaande vestigingen. Wel heeft de gemeente onlangs een aangevraagde omgevingsvergunning voor een kleinschalige distributiehub van een bestaande vestiging van flitsbezorger Getir aan de Nieuwe Molstraat geweigerd.

„We zien dat ook onze inwoners boodschappen bestellen bij flitsbezorgers, maar de winkelgebieden passen niet bij de vele vervoersbewegingen en de bedrijfsvoering van deze diensten”, stelt wethouder Saskia Bruines (Economie). De gemeente krijgt regelmatig klachten van bewoners over geluidsoverlast door flitsbezorgdiensten of bezorgers die hun scooters, fiets of (vracht)auto fout of hinderlijk parkeren.