Blok: opnieuw Nederlanders geëvacueerd uit Chinese stad Wuhan

De groep is met hulp van het Verenigd Koninkrijk en China naar Nederland gekomen, zo meldt minister Blok (Buitenlandse Zaken) de Tweede Kamer. Ook deze groep moet twee weken thuis in quarantaine en wordt door de GGD in de gaten gehouden.

Nederland heeft op zijn beurt bijgedragen aan het terugbrengen van enkele Belgische burgers naar hun land. In de provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is, geldt nog altijd een reisverbod om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

In de Kamerbrief meldt Blok ook dat er meerdere corona-verdenkingen zijn ’waar Nederlanders wereldwijd bij betrokken zijn geraakt’. Het gaat onder meer om negentig Nederlanders op cruiseschip De Westerdam dat momenteel niet mag aanmeren in Thailand. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat via diplomatieke kanalen een oplossing wordt gezocht. Ook op ’corona-cruiseschip’ Diamond Princess zitten vijf Nederlanders. Het schip ligt al een week vast aan de kade in het Japanse stad Yokohama. De passagiers mogen er niet af. De Nederlanders zijn voor zover bekend niet ziek.