Circa 20 doden door noodweer in Japan

TOKIO - Door noodweer in het zuidwesten van Japan zijn zeker twintig doden gevallen. Volgens Japanse media zijn zaterdagavond laat (lokale tijd) in de zwaar getroffen provincies Kumamoto en Kagoshima één dode en achttien andere slachtoffers met „hart- en ademhalingsstilstand” gemeld. Die uitdrukking wordt in Japan vaak gebruikt voordat de dood van iemand door een arts officieel is bevestigd. Veertien van de slachtoffers zijn bewoners van een overstroomd verzorgingshuis.