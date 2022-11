Premium Het beste van De Telegraaf

Tijd is geld: in haasteconomie is alles te koop, behalve geduld Ongeduldige jeugd laat alles maar aanrukken: ’Oppassen met al die onrust in samenleving’

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Alles moet nu! En alles kan ook ’nu’. Eten laat je binnen tien minuten bezorgen, trek je uit de muur of laat je door je autoraam naar binnen steken. Ⓒ ANP/HH

Zin in chips? Vijf minuten later worden ze bezorgd door de bezwete Gorilla-fietser. Nieuwe sneakers? Morgen bezorgt Zalando. En wee hun gebeente als dat ook maar een dagdeel later is, dan kraken we het bedrijf met een vernietigende recensie. Krijgt een ander zijn boodschap binnen vijf minuten bezorgd, dan willen wij dat ook. „En als het dan tien minuutjes langer duurt, word je boos. Anoniem en dan zeg je meer dan wanneer je in een winkel iemand in de ogen kijkt”, zegt consumentenpsycholoog Patrick Wessels.