Nieuwe Waterweg opnieuw open voor scheepvaart

Door een lekkage in een deel van de nieuwe Maasdeltatunnel was kortsluiting ontstaan waardoor de pompen niet werkten. Sinds zaterdag is met de inzet van extra leidingen en pompen water uit het tunneldeel gepompt. Duikers zijn de afgelopen 24 uur ingezet om herstelwerkzaamheden uit te voeren, meldt Rijkswaterstaat in een persbericht.

In de loop van de nacht van zaterdag op zondag hebben de duikers de lekkage voldoende kunnen dichten, waardoor de situatie stabiel is. Hierdoor kon voor 07.00 uur, zoals aanvankelijk was aangekondigd, de vaarweg weer vrij worden geven. De werkzaamheden, zoals het aanbrengen van het zand onder het tunnelelement voor de definitieve fundering, worden intussen voortgezet.

De in aanleg zijnde Maasdeltatunnel is onderdeel van de Blankenburgverbinding. Die moet vanaf 2024 snelweg A20 bij Vlaardingen gaan verbinden met de A15 bij Rozenburg. De tunneldelen waaruit de tunnel zal bestaan zijn 185 en 205 meter lang. In Nederland zijn volgens het Havenbedrijf Rotterdam niet eerder tunneldelen van deze omvang gebouwd en afgezonken.