Verkeersdoden in Hummelo en Almere

Een 84-jarige inwoner van Hummelo is na een verkeersongeluk maandagmiddag in zijn woonplaats overleden, meldt de politie Gelderland dinsdag. De man raakte op de Zutphenseweg (N314) van de weg en belandde met zijn auto in een greppel. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij overleed. De toedracht van het ongeval is volgens de politie nog onduidelijk. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.

Dinsdagochtend rond 03.50 uur verongelukte een automobiliste op de Hogering (N702) in Almere, meldt de politie Flevoland. Zij zegt op zoek te zijn naar mensen die daarvan iets gezien hebben. In verband met het ongeluk is de weg tot nader order gedeeltelijk afgesloten.