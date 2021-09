Video

Extreme coronaregels Israël: ‘Politie volgt mij’

Correspondent Ralph Dekkers woont al jaren in Israël en maakte onlangs een korte reis naar Nederland. Bij terugkomst moest hij in quarantaine terwijl hij drie keer is gevaccineerd. In gesprek met Wilson Boldewijn vertelt de correspondent met wat voor opmerkelijke situaties hij te maken krijgt.