Baby die uit raam viel in Haagse Schilderswijk is overleden

De 32-jarige moeder van het jochie zit nog vast in een penitentiair psychiatrisch centrum. Ze wordt inmiddels verdacht van doodslag in plaats van poging doodslag. Ze blijft voorlopig vastzitten.

Het tragische incident gebeurde op vrijdag 24 februari in de Jacob Catsstraat. Het jongetje was slechts een paar weken oud. Ondanks onmiddellijke hulp nadat het baby’tje op de grond onder de flat werd gevonden en het inschakelen van een traumahelikopter en goede zorg in het ziekenhuis, heeft hij de val niet overleefd. De moeder was als enige in de woning aanwezig en werd meteen aangehouden.