Een van neergeschoten Nederlandse militairen in VS overleden aan verwondingen

De man werd neergeschoten. Ook twee collega’s raakten bij de schietpartij gewond. Hun toestand is onveranderd; ze zijn bij kennis en aanspreekbaar. Over de leeftijd van de overleden commando worden verder geen mededelingen gedaan, laat een woordvoerder van Defensie weten. Ook de leeftijd van de twee gewonde commando’s wordt niet bekendgemaakt.

De schietpartij gebeurde in de vrije tijd van de militairen. De commando’s zijn op oefening in de staat Indiana. In het hotel waar de schietpartij plaatsvond, verbleven meer Nederlandse commando’s. Zo’n 65 kilometer ten zuidoosten van Indianapolis ligt het Muscatatuck Urban Training Center, waar de commando’s worden getraind.

De plaatselijke politie onderzoekt het schietincident.

Rechercheurs ter plaatse

Inmiddels zijn drie rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee in Indianapolis aangekomen, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Zij zijn daar om eigen informatie in te winnen. Ter plekke proberen ze te duiden wat er is gebeurd, verduidelijkt de woordvoerder.

De drie rechercheurs starten geen eigen onderzoek, benadrukt de woordvoerder. „We hebben daar geen rechtsmacht.” De rechercheurs kunnen indien gewenst de plaatselijke politie wel ondersteunen.

Defensie heeft van de plaatselijke politie nog geen nieuwe informatie gekregen over de voortgang van het onderzoek en eventuele aanhoudingen, zegt de woordvoerder van Defensie.

’Sterkte’

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag middels een bericht laten weten op de hoogte te zijn van de gebeurtenis en wenste de betrokkenen sterkte. “Aangezien er een lopend onderzoek is, hebben we verder geen commentaar.”