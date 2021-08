Bosbranden bij Saint-Tropez nog altijd niet onder controle

De Franse president Emmanuel Macron, die in de regio in zijn zomerverbijf vakantie heeft, is naar het gebied gereisd om de brandweer te bedanken. In de Var-regio zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker twaalf campings ontruimd in verband met de oprukkende vuurzee. Er zijn voor zo ver bekend niet opnieuw campings ontruimd.

De hitte in het zuiden van Europa heeft in meerdere landen bosbranden veroorzaakt: ook in Spanje, Griekenland en Turkije gingen stukken natuur in vlammen op.