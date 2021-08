Bosbranden bij Saint-Tropez nog altijd niet onder controle, één dode

Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend gemaakt. Duizenden bewoners en toeristen zijn geëvacueerd. De honderden brandweerlieden hebben het vuur nog niet onder controle. Voor zover bekend zijn zes van hen gewond geraakt.

Het vuur heeft al ruim 5500 hectare bos in de as gelegd. In de plaats Cavalaire-sur-Mer zijn 2000 toeristen ondergebracht in sport- en evenementenhallen. Om chaos op de wegen te voorkomen, krijgen sommige inwoners van het gebied het advies om natte handdoeken onder de deur te steken tegen de rook en binnen te blijven.

De Franse president Emmanuel Macron, die in de regio in zijn zomerverbijf vakantie heeft, is naar het gebied gereisd om de brandweer te bedanken. In de Var-regio zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker twaalf campings ontruimd in verband met de oprukkende vuurzee. Er zijn voor zo ver bekend niet opnieuw campings ontruimd.

De hitte in het zuiden van Europa heeft in meerdere landen bosbranden veroorzaakt: ook in Spanje, Griekenland en Turkije gingen stukken natuur in vlammen op.