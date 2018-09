’Loze beloftes van oppositie’

En aangezien zorg steeds duurder wordt , móet het wel aangepast worden. AOW naar 67, omdat de mens steeds ouder wordt, het móet wel. En wij geven van dit alles de regering de schuld alhoewel deze ons land financieel weer aardig op de rit krijgt…zijn er nog lang niet, maar deze regering heeft het juist goed gedaan met al deze impopulaire maatregelen.

Er moet evenwel nog veel verbeterd en aangepast worden. Nu de verkiezingen eraan komen belooft de oppositie dat zij het veel beter én eerlijker zullen doen maar dit is puur populisme. Ik vind dit misselijkmakend. Laten ze eens hard aan het werk gaan, schouders eronder en niet vanuit een sprookjeswereld denken en spreken, want deze bestaat helaas niet. De werkelijkheid is totaal anders.

A.E. Toornstra, Franeker